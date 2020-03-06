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﻿馬場浮世繪——馬場提供開戶服務現人龍

2020-03-06 列印
﻿馬場浮世繪——馬場提供開戶服務現人龍
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  馬會於周三公布，有鑑於剛周一重開的十七間投注處大排人龍，故由昨日開始，開放的投注處地點有變，其中六間於剛周一開放過的投注處會再次關門，但同時有四間投注處加入開放行列，而沙田與跑馬地兩個馬場亦已由昨日起，於今天和下周一特別開放予馬迷使用，希望可紓解到馬迷久候兼聚集太長時間的問題。亦因為免馬迷輪候太久，目前開放的十五間投注處除繼續不會受注，亦暫停提供開設投注戶口服務，開帳人士必須到兩個馬場辦理手續，馬會則在鰂魚涌、觀塘、沙田、荃灣及元朗共設五條接駁巴士線路，以方便馬迷往返馬場。從昨日實施新安排所見，沙田馬場於早上九點半開放後，到場人士愈來愈多，中午前已逾二百人在場（圖）。他們到場後，會先被分流到不同櫃位，以只需兌換現金券或彩票，以及存款入投注戶口者的輪候時間稍快，辦理開戶者要等候時間就相對較長。

  兩個馬場與十五間指定投注處於今日與下周一會繼續開放，營業時間為早上九時半至晚上七時半，馬會預計到場人士會比昨日更多。

馬場浮世繪
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