﻿韋小寶具超能力

田泰安於周三晚谷戰策「馬功臣」贏得個人季內第四十六場頭馬後，昨晨如常一早到場操馬，並多次在場找練馬師密斟，備戰甚積極。田泰安收操時表示，周日沙田賽事其十匹座騎的實力，比早前幾次賽事優勝，希望到時可順利取得佳績，並指當勇的「韋小寶」和「超能力」是主要爭勝籌碼。



蘇廄「韋小寶」今季大熟大勇，早前連贏四仗後，上仗跑田草千二米亦僅在衝線一刻輸馬鼻位而跑第二，周日馬兒回師一千米直路賽此季內三捷路程，田泰安分析說︰「『韋小寶』上仗純是輸在運氣不及對手，但已再次證明其質素及進度可勝任二班賽。復課後，牠的操練一直正常，上周五早上試泥閘更輕鬆後上跑得第二，狀態保持大勇，今仗回師另一拿手路程田草一千米，縱然對手中不乏質新當銳之馬，但牠本身持續進步，我相信牠仍是爭勝分子。」



超能力捲土重來



韋廄「超能力」在四班泥地千二米連捷後，上場升上三班再攻同程，結果敗於蔡廄「紅運大師」蹄下而跑第二，未能三戰三捷，今次再戰三班同程，一直為牠主轡的田泰安說︰「『超能力』上仗初次在三班出賽，遇上班底較高的『紅運大師』，更重要是當晚的泥地夜賽，明顯以前領及前置馬的表現較佳，牠在這不利形勢中依然能取得亞軍兼跑出快時間，表現已十分出色。周日牠捲土重來，按進度有機會收復前失，贏得今季第三場頭馬。



最後，田泰安指出由蘇偉賢詶練的「翠湖飛鷹」，上場已證明有長力應付千六米，近期操練充足，日前試大閘更後上勝出走勢甚佳，目前狀態甚理想，今次再跑同程，適逢對手中具同程賽績根據者不多，只要本身跑出水準，有望走入三甲一席。



特約記者︰文傑