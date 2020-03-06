﻿張氏理論——投注站有限度開放

馬會關閉了場外投注站幾星期，曾傳上周三重開，但安全至上無成事，令不少投注人士失落，最後才公佈有限度開放，即全港幾十間投注站，只有十七間重開，基本上是每區一間，且是星期一及星期四，即排位日而未開始賽馬投注時，用意不是投注而是收錢，因為之前一定有不少馬迷曾有現金劵或中獎票而無法兌現，當然不必擔心馬會走數，但有錢用不得仍不是味道。此外更重要是有途徑讓馬迷入錢於電話戶口，因為已近一個月了，不少投注人會被陰乾而要補水，否則有戶口也無法使用。



投注站有全職及兼職，骨幹仍是全職，已不用上班幾星期而支全薪，在如今時勢算幸福，反而兼職於二月仍有半薪，因為原來出了當更通告，這些人早已預出時間，如果臨時不用上班是不公平也。



於上月緊張日子，仍有到沙田馬場上班的兼職餐飲員工，有二百元額外獎勵，也有兩口罩，下班時也有專車載送到市區，因為無公共巴士及火車。



張福元