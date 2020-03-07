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﻿馬場浮世繪——日日精彩爭第三捷

2020-03-07 列印
  利敬國上周三晚交白卷，不過明日不乏實力座騎，有望收復前失。灰馬「日日精彩」剛戰回配他即在三級賽輕取「仁者荃心」和「常感恩」，明日該駒列陣一班賽，利敬國表示：「上季我策騎『日日精彩』贏馬時，便知道牠可以扶搖直上，躋身更高班次。雖然牠兩個月多沒有出賽，但期間操練正常，早前試閘亦輕鬆勝出，目前肯定具作戰狀態。今次負輕磅排好檔，有力挑戰幾匹高分馬，爭取今季三連捷。」

  而談到「平海掌星」之機會，利敬國表示：「上場牠贏馬時姿態輕鬆，現時仍在進步中，在多操多跑下將會愈跑愈好。明日升三班再跑同程，即使同場對手實力頗強，但今次只負一一四輕磅及排四檔起步，我有信心馬兒會繼續演出進步。」

特約記者：文傑

馬場浮世繪
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