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﻿勝在有方——高耀智星長直路更好

2020-03-08 列印
　　「高耀智星」上季三歲時初跑田草千二已可跟其後勝三班之「噴火龍」鬥得接近，今季則四戰全入前兩名，已形成忠心鐵馬纜。於直路賽跟其後再勝之「亮先生」跑近，已知屬強組亞軍。翌戰轉到谷草，能再次氣走「好好學習」，以後駒其後兩勝計，水準甚高。最近稍休兩個多月復出，排劣檔兼遇不利步速，仍能以22秒27衝上跟超級馬「非凡品味」包Q，再次交出三班中上級水準，確認四歲PPG精英今季準繩中見進步。休後次仗體力正強，重返田草會有新鮮刺激，長直路更好追，可穩位望贏。

　　「發財寶」今季轉投韋達馬房後重獲新生，以佳速輕勝四班後，172場次如非受阻，應可征服三班。重返最佳路程而重配見習生，有力爭Q。「小太陽」前仗贏田草千二的姿態確有驚喜，兩匹蹄下敗將已再勝。剛戰沿途被頂在外疊才敗，今次排檔轉佳應好跑，但三歲馬要讓上述兩駒七磅和十八磅，如太熱則作配較划算。

方駿暉
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