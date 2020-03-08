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﻿翠絲過兩關——帶榮來穩入前列

2020-03-08 列印
　　第三場「帶榮來」上仗若非慢閘，未必會負於頭馬四個身位，始終本身出自總場次072高水準賽事，筆者深信牠在四班必能再贏。此駒上季在姚廄時曾連續四仗上名，並不是那類一招了的馬匹。今次找來人馬合作一戰得亞的潘頓操刀，應該穩入前列。

　　有人話三歲馬負一三三磅非常致命，筆者並不完全認同。香港賽馬跑讓磅制，只要實力夠強，負頂磅亦不會構成阻力。第十一場「小太陽」在筆者眼中絕非三班可留，上仗不幸落敗，一來是排檔欠佳，再者本身出閘最快之後，居然沒有選擇立刻切埋欄，潘頓任由馬兒走三疊轉彎，最終仍敗不脫節，證明只要形勢理想，再贏根本無阻力。今次得一檔之助，預期十分好跑，除非潘頓又再發揮失誤，否則篤定補中。

珊翠絲
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