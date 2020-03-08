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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——盛勢一檔有料到

2020-03-08 列印
　　第一場五班草地千四米。「盛勢」減夠分落班後，跑三場都一般，究竟是真的退步，抑或仍可畀藉口呢？也許戰鬥力確實稍退，可是近仗形勢與發揮，無一次合適亦屬事實。今次再隔個多月，做齊拍跳、試閘工序，葉楚航與潘頓顯然都未死心，唔再行小路，行正路報千四，有運抽一檔，與近仗排檔唔一樣，究竟有無料到，今場會有答案。

　　第七場三班泥地千二米。「超能力」上仗賽前曾停課，充滿疑問下，落場表現比預期好，連續三次交出全場最快末段時間追入Q，確要再提升評級。這次隔十八日再跑，準備再無瑕疵，做齊應要快跳的課期，無疑慮下再跑強項，遠比上次值博。

子健
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