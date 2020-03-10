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﻿馬場浮世繪——打吡入選馬公布從簡

2020-03-10 列印
　　打吡大賽將於三月廿二日即下周日舉行，入選馬名單明日揭盅，但因疫情影響，馬會決定今年一切從簡，將不會按慣例舉行發布會，改為只出新聞稿公布入選馬。至於原定於下周四舉行的排位抽籤儀式會否有變，則仍待公布。此外，馬會近來局部開放投注站及馬場，以方便投注人轉帳或開戶，遂外間有指現時已具備足夠條件恢復六合彩攪珠。但原來六合彩的投注額，向來約有七成六是來自投注站的現金投注，反而甚少來自投注戶口，所以馬會認為要待投注站全面重開，才合宜恢復六合彩攪珠。

馬場浮世繪
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