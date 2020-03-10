﻿霍利時如箭在弦

霍利時於二月五日憑「甲烷」贏出季內第十五場頭馬後，只欠一場頭馬便畢業，可是至今卻逾月交白卷，遲遲未能提早上岸。練者昨晨表示只因廄內馬匹經早前一輪急攻要回氣，不過現已準備好再發動攻勢，贏馬只是遲早。明晚谷戰上陣馬中，他認為以「水箭龜」和「爪皇烈焰」最具機會。前駒前仗於田草千八米跑第三後，操練曾經放緩，上場雖強配莫雷拉亦只跑第五，明晚續由雷神主轡出戰尾場三班千八米，霍利時說︰「『水箭龜』上場賽前健康曾有問題，縱非嚴重亦足以影響表現，所以能第五而只敗於頭馬『王者再現』兩馬位，表現已令我甚滿意，今次操足而臨有良好狀態，我自然樂於再交莫雷拉執韁，如弋在其胯下贏馬就最好不過。」



「爪皇烈焰」對上一次贏馬是於一七年一月，雖然至今已逾三年無再捷，如今更已八歲，但是霍利時認為牠仍具爭勝條件︰「牠目前評分跟季初比較已下調不少，競爭力猶在，而且近仗倘非受排檔和慢步速影響，表現應會更佳，今次再跑最正宗的谷草一六五○米，負輕磅兼排三檔是近期形勢最佳一次，對手中亦無任何超班馬，當有望勝回一場頭馬。」



最後，霍利時指「韻妙星」季內表現雖未算出色，但近期操練良好，狀態保持具爭勝水平，今次跑谷草一六五○米屬射程，並找來潘頓壓陣，當然有望得到最好發揮，故此應是爭勝分子之一。



特約記者：文傑