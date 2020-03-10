輝灑自如——多國採半閉門作賽

繼香港率先推行後，日本和法國的馬場也先後推行「半閉門作賽」，而最新加入的就是杜拜，剛周末在美丹馬場舉行的「超級星期六」賽事，也只限馬主和相關人員進場了，而到底會否影響到月底的杜拜世界盃？現時當不得而知，正如本月廿二日舉行的香港打吡大賽，如果疫情未有改善的話，恐怕就會成為史上最冷清的打吡大賽了。



而上周起馬會也選擇了三天，開放馬場和十五間投注站給馬迷兌換彩票及處理戶口事宜，和之前開放十七個投注站的做法有所不同。當然一如所料無論如何安排，總有人會感到不滿，也有人會認為只要遷就不到自己，做法便是有問題。不過批評的人裏，又有多少會考慮到，能配合到防疫措施而開放的投注站有多少呢？正如人人都明白香港必定要設置隔離中心，可是千萬不要靠近自己的道理一樣。



朱鎮輝