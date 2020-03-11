﻿勝在有方——電子大師唞夠出冷

「電子大師」上兩季一出即勝，確認休後威力甚強。今季初於田草直路賽無段好睇，原來賽後發覺氣管多血。翌戰隔個半月再出，即在三班谷草一千米追入季軍，雖然當晚外疊路段有利，但頭馬「正陽清風」其後可再輕勝，本身應有三班中級分量。其後準備放緩下密跑，旨在減分。剛戰除開縫眼罩於四班同程全無走勢，賽後又發覺氣管多血，不足為據。今次隔七星期才再出，期間有三課拍跳，加強準備應是配合馬房攻勢而來，既然賽績級數較低之「喜勝駒」、「好友益」等也可兩勝四班此程，六歲PPG精英只要交出九成水準，也足可後上出冷。



「金碧輝煌」打疊兩仗跑得好，剛戰能彈離四班中級馬「如真如假」，似已養回，隔六周而再抽得好檔，可爭取連捷。



方駿暉