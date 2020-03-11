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﻿翠絲過兩關——大紅包篤定再捷

2020-03-11 列印
　　第四場「寶貝兒」來自362場次，不少出自該賽的馬匹，近期都紛紛補中，此駒走不利跑線能展現追勢，今次轉戰谷草，隨時有驚喜演出。今場雖然以馬房第二選身分報名，然而本身擁有出賽保護權，應不是陪跑求減分，冷勿盡忘。

　　姚廄馬甚少連捷，相反呂廄馬連捷的例子則多不勝數。第七場「大紅包」挾新勝之威而來，今仗機會依然突出。要知上次贏馬的二月五日，此駒走內欄不利地仍能告捷，自有過人之處。今次排一檔起步，早段不用留得太後，要再贏一仗應無難度，篤定再捷。

珊翠絲
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