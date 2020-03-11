﻿健談馬事——嘉應風采有贏面

常說在眾多計馬的方法當中，最可靠的是計賽事水準，而評定賽事水準又分前瞻性和後知後覺兩種。後者當然是指待有參戰馬再出取得好成績，才跟進同場其他馬，好處是毋須靠估，缺點當然是路人皆見，想有稍好分頭都難。因此，筆者慣常都會先以主觀判定哪些屬強組。 第五場三班一二○○米。「超能量」上仗在453場次角逐谷草千二米，個人認為必屬強組，即使撇開出彎大外閃的「好好學習」不計，頭三名馬已絕不簡單。其中頭馬「聰明導彈」季內在三班跑千二米從未甩Q；亞軍「明駿之星」更是應屆跑馬地狀元；甚至跑第三的「加州得迅」亦非三班可留，而「超能量」在直路未算太望空之下，能跟在「明駿之星」身後持續追前，可想像若沿...

2020-03-11