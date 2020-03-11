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﻿健談馬事——嘉應風采有贏面

2020-03-11 列印
　　第一場五班一六五○米，「嘉應風采」谷草經驗雖唔多，今次卻遇到一組同樣證明唔多，甚至更弱的對手，有埋陳嘉熙減磅，抽五檔，快放前領馬又唔多，無論自領或貼欄跟包廂位都會好跑，賺形勢機會大，有贏面。

　　第七場三班千二米。「精彩輝煌」連跑兩場盲門田草千二、千四，兜圈兜到夠，終被安排重返谷草，有埋加眼罩及換人變數。睇最近操練，縱使無預期做得密，亦算做得夠，早前戴眼罩與廄侶「同進」彈閘，表現有過之而無不及，有運抽三檔，交得番季內輸畀「南莊加好」與「永同歡欣」的水準，夠贏。

子健
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