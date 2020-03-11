﻿重點出擊——寶貝兒值得一試

剛周日「前進」及「眾歡笑」分別爆冷勝出，前駒埋門票如雨下，如果閣下見啡燈而跟風，那就恭喜你了；相反，後駒臨場越賣越冷，最終爆出四十四倍W，相信受惠者甚少。筆者認為，賽前揀馬有着不同分析方法，關鍵在於我們能掌握多少，若單靠睇飛跟風，而根本未認清馬匹實力，像「眾歡笑」這類大冷馬，必定是有識之士開大餐之時！上日主篇一箸夾中「眾歡笑」，雖然我不知道他揀中的原因，但大概是源於總場次304及362吧！



筆者執下口水尾，今次角逐第四場的「寶貝兒」也正是出自該兩組的滄海遺珠。首先，出自304強組的「二話不說」、「眾歡笑」及「八卦」再出已贏馬；總場次362更是強中強，當中已出了四匹頭馬及兩匹三甲馬，而「寶貝兒」更是全程走不利跑線！雖然「寶貝兒」今次初跑谷草，但既然屬強組精品，有分頭值得一試。



安西教練