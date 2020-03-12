﻿馬場浮世繪——美國毒馬案續有發展

另外，牽涉此案的十一位練馬師，已被紐約州賽事管制部吊銷牌照，而薛緯誠旗下的去年美國最佳三歲馬兼應屆沙特盃盟主Maximum Security，已轉投另一著名練馬師巴富特，馬主前日發聲明指，對薛緯誠涉案感到極端困惑和失望，所有豢養在該廄之馬將拉倉。
馬場浮世繪
新冠肺炎在全球擴散，世界衞生組織昨日終於宣佈疫情為全球大流行。病毒亦有大舉進軍香港的趨勢，新華旅遊一個埃及團一名導遊和八名團員齊齊中招，成為疫情下首個百分之百染疫群組。鑑於逾百個國家出現疫情，衞生防護...
2020-03-12
福建泉州酒店坍塌事故現場昨日下午再救出一名已被困六十八小時的男子，目前仍估計有九人被困。國務院聯防聯控機制昨日上午發佈，救援結束後將全面開展事故調查，嚴格依法依規追究事故責任人責任。 國務院聯防聯控機...
2020-03-11
日本「311大地震」九周年，因應新冠肺炎疫情，日本政府取消原定舉行的追悼儀式，改由首相安倍晉三和內閣成員在當年大地震發生一刻為遇難者默哀，並致辭哀悼。 綜合日媒報道，民間自發舉行的紀念儀式，多地民...
2020-03-12
據《星島地產網》報道，屋苑頻錄用家議價承接，其中沙田第一城低層，面積853方呎，以1038萬成交，呎價12169元。大角咀君匯港高層，面積478方呎，則以呎價20895元易手。 第一城三房1038萬沽...
2020-03-12
美國總統特朗普未如期昨日公佈減稅及刺激經濟措施令市場失望，加上疫情繼續在美擴散。有消息人士指特朗普考慮將新冠肺炎疫情列為國家災難，以釋放資金用於應對疫情。美股早段急挫，杜指報24201點，跌833點；...
2020-03-12
曼聯新前鋒恩哈路身為盃賽主力，除了負責士哥外，亦成為小將榜樣，剛續約的翼鋒鍾達希直言會學習到底。紅魔今晚歐霸十六強首回合以老帶新，作客料可克服閉門環境，擊敗後防殘陣的奧地利黑馬寧斯，客勝穩開。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 一月底來投的恩哈路未曾在英超擔正，但盃賽三戰兩次正選登場入三球。曼聯名宿堅尼還指出此子可發揮激將法作用︰「他令其他鋒將要表現得更突出。」前紅魔右閘加利尼維利直言，前者成為球隊鋒線的另一殺着︰「安東尼馬迪爾、丹尼爾占士在身體對抗方面有點不足，而恩哈路就能提升鋒線在這方面的能力，而且他的腳...
2020-03-12
被譽為今年最令人期待新車的平治GLB250，上周終於抵港露面，打頭陣暫時只有GLB250 4Matic一款，意向價接近五十萬元起，新車即日起於平治紅磡及柴灣品牌中心以預約形式展出。 文、圖：彭志揚 ...
2020-03-12
港府針對新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，宣佈對韓國「封關」，近年轉當YouTuber嘅前藝人白雲(Snowy)上月29日由南韓回港至今日未過14日「安全期」，但她依舊招呼朋友到屋企，甚至每晚在寓所附近放狗，...
2020-03-12
新冠病毒肺炎疫情持續逾三個月，各行各業飽受衝擊，觸發放無薪假、減薪甚至裁員風潮，但經營者一味削減成本，並非生存之道，爭取客源，設法開源，刺激消費，才能絕處逢生。近日多了食肆和商場推出大優惠攻勢，直接劈價促銷，或消費滿某水平即享現金券，務求客人願花錢，長做長有，不論何種逆市經營之道，只要延長戰鬥力，總好過坐困愁城。 過去數次金融風暴，以至沙士疫情，都對零售、餐飲等依靠人流的消費行業，造成沉重的打擊，而相關行業掙扎求存之道，不離減價或者變相大優惠，薄利多銷，催谷消費意欲，希望更多消費者願意光顧。今次新冠病毒疫情，對經濟打擊層面更廣，更多行業陷入困境，必須作出更大動作，才能捱過疫...
2020-03-12
美國賽馬史上最大的毒馬案續有新發展，於當地時間本周一在邁阿密被捕的著名練馬師薛緯誠和黎法和，被要求在本月二十三日出庭，各就兩項有關串謀虛假標籤控罪作初步答辯，該控罪最高刑罰監禁五年。而賽馬車練馬師Nick Surick被認為是此案關鍵人物，執法人員監聽其電話時，他提到殺死黎法和旗下六駒以掩飾罪證，Nick Surick被控串謀虛假標籤和妨礙司法公正，最高刑罰監禁二十年。 另外，牽涉此案的十一位練馬師，已被紐約州賽事管制部吊銷牌照，而薛緯誠旗下的去年美國最佳三歲馬兼應屆沙特盃盟主Maximum Security，已轉投另一著名練馬師巴富特，馬主前日發聲明指，對薛緯誠涉案感到極...
2020-03-12