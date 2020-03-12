﻿莫雷拉2W5P又封王

昨晚莫雷拉憑「創紀錄」及「水箭龜」起孖，另加五場位置，繼剛周日賽事後又做騎師王。至於前駒練者沈集成另贏「永益善」，同樣梅開二度。其餘潘頓勝出「索先生」及「芙蓉莊」，何澤堯贏「電子大師」及「大紅包」，兩人都有好成績。



莫雷拉昨晚賽前往跑道中央踩地，情況相當罕見，最終果然有料到，先後勝出「創紀錄」及「水箭龜」，另外五場也跑入位置。至於前駒練者沈集成則另贏「永益善」起孖，他賽後說：「本來我安排『小福將』跑今場，雷神亦答應策騎，但後來我改變主意讓『創紀錄』上陣，剛好雷神有空，因此也願意操刀。『創紀錄』賽後經常氣管多痰或有血，但只要健康正常，牠在第五班應可再交出頭馬。『永益善』十分難贏，今仗利敬國發揮極出色，甚至是季內最好一次，出閘後他很快找到好位，直路又及時移出衝刺，實在無懈可擊。」



而霍利時憑「水箭龜」取得今季第十六場頭馬成功達標，他表示：「『水箭龜』上場賽前健康曾有問題，但一樣跑得接近，今次操足而來，自然交出更好成績，當然也要歸功莫雷拉發揮一流。雖然我已贏夠十六場頭馬上岸，但現在距離季尾仍有一段長時間，因此仍會繼續爭取好成績。」



其餘潘頓和何澤堯亦梅開二度，前者勝出「索先生」及「芙蓉莊」。「索先生」馬主史立德透露：「練馬師賀賢剛剛接受腳部手術，目前仍在休息，因此未能入場督師，但賽前我們曾通過電話，他表示『索先生』今仗落四班作賽有利，但是排十檔形勢欠佳，要贏需要一點運氣，結果潘頓發揮出色，起步搶出後就此直奔終點，演出帶來驚喜。」



「芙蓉莊」練者姚本輝則指：「『芙蓉莊』上仗敗不足據，其實牠季內表現一直準繩，今仗抽得靚檔起步，加上喜歡偏軟的場地，因此成功取勝。此駒體形較細，轉急彎亦夠靈活，所以下次仍會部署在谷草出擊。」



至於何澤堯就勝出「電子大師」及「大紅包」，前駒練者方嘉柏說：「『電子大師』上場賽後被發現氣管有很多血，實在難以預期今場可以發揮出最佳水準，不過臨場牠比較幸運，排在有利一檔之餘，早段步速亦夠快，令其入直路可憑後勁越過對手。」



而「大紅包」練者呂健威表示：「『大紅包』以往曾經內出血，因此影響了進度，幸好季內健康回穩，今仗抽一檔形勢也有利，因此再下一城。我認為此駒只要健康正常，升上第二班仍有作為。」



記者：文傑、亨利