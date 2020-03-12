順理成章——馬匹慢閘處 理竟有異

最近一連兩次日賽均發生大熱門馬起步大脫腳的事故，先有「輝煌芯」在三月一日第八場起步慢閘，繼而剛周日第五場則見到「荷花福星」在開閘時以後足豎立失位甚多。如重溫賽事及巡邏影片，「輝煌芯」的慢閘情況不及「荷花福星」那麼嚴重，然而當時競賽小組在群駒剛衝線後，便馬上在屏幕打出要研訊的字眼，即使最終此駒仍被視為正式出賽馬，但公眾看過巡邏影片的開閘情況，大家也會覺得判決合理。



至於遲了兩拍才躍出的「荷花福星」那場，賽後卻如常地公布暫定賽果及預計派彩。筆者當時在電視台擔任直播評述工作，製作部同事已算反應快，立即播出巡邏影片讓觀眾可察看開閘情況。



無疑看完後，大家都會認為「荷花福星」慢閘是本身的異常舉動所致，但這個重看起步一刻的安排，是電視台本身決定而已，競賽小組當時在賽果作實前，從未發出過需要研訊的訊息。上述兩宗事故本質一樣，但競賽小組處理方式卻大相逕庭，實在讓人丈八金剛，摸不着頭腦。



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