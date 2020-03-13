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﻿馬場浮世繪——波健士明日開始客串

2020-03-13 列印
  獲馬會簽發三個月公司騎師牌照的巴西騎師波健士，將在明日再度登場，全日他共有八匹座騎。

  波健士今季在巴西成績良好，由去年七月一日至上周末，他在位於里約熱內盧的卡夫雅馬場贏出一一九場頭馬，排在騎師龍虎榜第三位，而上周六及周日兩日更合共贏出六場頭馬，且看今次再來港客串，能否交出成績。

馬場浮世繪
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