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﻿馬場浮世繪——真妙星改配黃俊

2020-03-13 列印
  苗廄「真妙星」剛戰作轉倉後第二次上陣，在騎師史卓豐胯下大勝對手四個多馬位而回，可是今仗升三班跑同程，本身一早卜定繼續由史卓豐主轡，可是昨日早上排位時，後者因為自己造不到磅，向苗禮德表示自己未能策此駒出賽，於是「真妙星」遂改由見習生黃俊策騎。

馬場浮世繪
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