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﻿勝在有方——滿冠熊穩位望贏

2020-03-14 列印
　　「滿冠熊」上季於泥地間中得無威脅之三四名，但今季初出能跟頗銳之「二郎」串Q而氣走當時體力夠強之「悅裕」，表現已有進。前仗輕取「和平路」後，隔兩個月再出可彈離「大道至正」，後駒最近已補中，另有蹄下敗將「好鬥心」和「安賦」其後也跑得不差，確認五歲自購馬已完全適應水土，準繩中見進步。即使場地或受天雨影響，但大前仗濕慢泥地走不利之內疊路段也跑得不差，料可應付。最重要是又休了逾兩個月才出，體力比此場密跑之主要對手強，走二疊居中前位置，可穩位望贏。

　　「精算閃擊」上季此程三次在二班入Q，今季稍回落仍能兩奪殿軍，均速力頗強，久未交代之馬落班遇較弱對手，如場地特利前置便有勝望。

方駿暉
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