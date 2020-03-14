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﻿翠絲過兩關——極速王值得再追

2020-03-14 列印
　　第六場「大眾歡呼」升上三班仍未取勝，實在令人費解。季初114場次及169場次均跑第四，這兩仗的三甲馬之後在二班及三班共取得七冠十一位佳績，試問這匹強組殿軍馬，居三班又怎會無法贏馬？近兩仗配上雷神不幸抽外檔起步，落敗自有因由；今次排七檔是近仗最理想一次，難得雷神鍥而不捨再作馮婦，今場誓要補中。

　　第九場「極速王」季初贏谷草的水準並不算高，反而近兩仗接連不敵「聚才」及「福逸」兩匹強手取得亞軍，絕對具備三班頂水準。今場根本找不到像前述兩駒般質素的對手，「極速王」大有機會贏馬而回，值得再追。

珊翠絲
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