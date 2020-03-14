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﻿健談馬事——幸運傳奇一出即拼

2020-03-14 列印
　　第二場四班千二米。初出的「幸運傳奇」一早被莫雷拉睇中，縱然十月和十二月曾兩度短暫停操，但自一月中開始便再無間斷，一直操至二月尾，期間試落地後的第四課閘，展示出不俗的速度及能力，能拍住高分馬「星運明爵」同到，姿態差唔遠，終於理解莫雷拉為何攬實唔放手。經此閘確認大致操好後，羅富全等了又等，今次出王牌報名上陣，幸運地遇上一組唔強對手，有把握一出即勝。

第六場三班千四米。莫雷拉今次第三度策騎「大眾歡呼」，一條心為此駒效力，早前已經提過，這類雷神不願放手之馬，近期都能經常補中。此駒上仗跑同程，突然改用留後跑法，遇上慢步速都能追得接近，今次無論排檔及形勢都唔同，變身有理！

子健
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