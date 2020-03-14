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﻿重點出擊——大眾歡呼拼個明白

2020-03-14 列印
　　第六場三班千四米。「大眾歡呼」出自羅富全馬房，季初總場次169跑田草同程，乃是當日的尾場賽事，牠偏不倚跑個梗頸四，令筆者痛失兩個大彩池的彩金。該役鞍上人潘頓的取位極其論盡，馬兒大半條直路都沒有真正發揮過。同文黃子豐前輩常說，今季的羅廄正處於低潮期，筆者卻認為失運大於一切！

　　回看該賽的三甲馬，「翠湖飛鷹」、「不羈的風」及「超新星」隨後都能一而再的交出理想成績；反觀「大眾歡呼」，每次不是排劣檔起步，就是陣上意外多多。

　　近兩仗「大眾歡呼」改配雷神上陣，前仗跑田草千六落敗，尚可歸咎路程不合；上仗跑千四抽大外檔起步，賽事頭三段又開出超慢步速，本身在直路階段能於內疊不利場地造出最快末段時間，今次莫雷拉第三度策騎此駒，必求拼個明白。

安西教練
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