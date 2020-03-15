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﻿馬場浮世繪——黃俊第三W何良未脫榜尾

2020-03-15 列印
﻿馬場浮世繪——黃俊第三W何良未脫榜尾
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　　今季成績長期處於榜尾的何良，昨日憑「萬事欣」爆冷食頭胡，令其季內頭馬增至九場，可惜因為亞軍數目不及鄭俊偉，所以暫時仍居包尾位置，至於騎者黃俊則取得復出後的第三場頭馬。良哥賽後接受訪問時透露：「『萬事欣』上仗敗於未能順放，今仗我本想邀請雷神再騎，可惜他答應『勁瀟灑』在先，我們唯有改配黃俊，但最終亦多得減了五磅才能險勝，而順利貼欄前置也是致勝關鍵。」

馬場浮世繪
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