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﻿馬場浮世繪——大摩七十歲壽禮精彩千里

2020-03-15 列印
　　大摩於本周二將迎來七十歲生日，但昨日已提前取得壽禮，由梁家俊策騎的「精彩千里」為其贏馬賀壽，而且此駒獨贏儘管臨場有落飛，最終卻仍有十倍分頭，可謂非常和味！

馬場浮世繪
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