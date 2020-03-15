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﻿馬場浮世繪——波健士重臨首日跑獲亞軍

2020-03-15 列印
　　上季曾經來港策騎的波健士，昨日展開今季的客串期，結果憑「蒙古王」跑獲亞軍，算是有個好開始。回看波健士上季只獲發牌一個月仍取得三場亞軍，今季可以跑足三個月，相信成績會更好。

馬場浮世繪
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