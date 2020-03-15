﻿梁家俊三捷精采 蔡約翰精算起孖 潘頓四W威猛封王

昨日潘頓和梁家俊包辦七頭馬，前者勝出賀廄「北極光」、葉廄「佳景福星」、東廄「場場精綵」及姚廄「高大威猛」，最終亦成為騎師王；至於後者則贏摩廄「精彩千里」、沈廄「行雲流水」及羅廄「精明才子」，全部都是半冷分子。其餘蔡約翰憑「至尊高陞」及「精算閃擊」梅開二度。



潘頓昨日憑「北極光」、「佳景福星」、「場場精綵」及「高大威猛」四喜臨門，前駒今仗大熱補中，潘頓指：「『北極光』上仗初出表現良好，跑過一場後亦續有進步，今仗再跑千二同程，臨場跑出預期水準，贏馬並非意外。此駒長線並非一匹短途馬，成熟後增程跑將更具威力。」



而「佳景福星」今仗打開勝門，馬主團體成員梁焰珊表示：「賽前我們認為『佳景福星』機會樂觀，唯一擔心是排一檔，不過潘頓發揮精采，完全克服了檔位不利的問題。」



「場場精綵」馬主王明澤則說 : 「『場場精綵』由告東尼為我購入，上仗退出後，練者表示只是皮外傷，今次準備充足再臨，並由潘頓壓陣，賽前只忌排十二檔，結果成功克服，牠日後千二至千四最合腳法。」



另一方面，梁家俊昨日先後勝出「精彩千里」、「行雲流水」及「精明才子」，三W過關高達二千六百八十三倍，前駒今仗初跑泥地仍取得連捷，練者大摩說：「『精彩千里』比較遲熟，我安排操練時一度不斷加壓，旨在觀察其承受能力，結果馬兒愈跑愈進步，及至早前在谷戰跑第三後發燒，更令我明白如何訓練牠，如今逐漸取得成果。上場此駒在谷草贏馬，今次轉戰泥地賽，在不被睇好下連捷，當然梁家俊發揮也相當出色，直路一度雖被對手越過兼跌了馬鞭，但騎者仍奮力策騎，終點前反先取勝。論馬稍後再跑泥地或草地千八米及以上路程，仍有望再贏。」



「行雲流水」練者沈集成則說：「梁家俊今仗策騎『行雲流水』的發揮非常出色，此駒在外地贏至千七米，來港後狀態來得很快，但始終質新，陣上仍要學習更多。」



而「精明才子」練者羅富全賽後表示：「今場我出四駒，賽前亦認為『精明才子』的機會較好，因為牠跑慣級際賽，而上仗落敗純因直路塞車，今次梁家俊再騎，發揮非常出色。」



此外，蔡約翰昨日憑「至尊高陞」及「精算閃擊」起孖，前駒馬主黃慧敏說:「『至尊高陞』由著名馬販David Price引入，結果亦沒有令我們失望。此駒出賽四次都取得獎金，演出愈來愈好，並且仍有進步空間，蔡約翰仍在摸索馬兒的最佳路程，暫時仍會主攻千二及千四米。」



「精算閃擊」馬主龐熙霆則透露：「『精算閃擊』上仗落敗獲減兩分，今次可以跑三班賽，形勢變得有利。我等待這場勝利已一年多了，全靠蔡約翰部署得宜，終於可以再拉頭馬了。」



記者：文傑、亨利