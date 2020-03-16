飛霸龍再爭豐功

史卓豐剛周六策騎「精算閃擊」贏得個人今季第二十二場頭馬，成績穩步上揚。周三跑馬地夜賽，其六匹座騎的實力不弱，有望為他續添進帳，他亦坦言自己要趁手風回順時，全力數胡，今戰則比較看好「飛霸龍」和「精進百樂」的機會。 特約記者︰文傑



苗廄「飛霸龍」於去年七月至九月間兩度接受喉部手術，需要甚長時間休息，因而遲至在今年一月才復出上陣，卻能立即擊敗了其後兩捷的「非凡品味」贏馬，周三「飛霸龍」續跑谷草千二米，史卓豐說︰「『飛霸龍』既然能夠擊敗『非凡品味』，既展示出特別擅長跑谷草千二米，更證明了戰鬥力沒有受手術影響。早前我過檔試泥閘，牠的走勢仍然輕鬆，狀態維持甚勇，周三再攻贏馬路程，因要遇上『君達星』，將是硬仗一場，但如『飛霸龍』跑出水準，仍有望爭取連捷。」



高伯新馬房的「精進百樂」，季初曾配史卓豐跑得一席第四名，周三人馬重逢角逐谷草千二米，騎者說︰「從『精進百樂』個多星期前試谷閘跑第四的走勢看來，相信牠可以勝任谷戰，而且馬兒的表現已較季初時成熟得多，口勁明顯收斂，目前狀態不俗。雖然牠過去幾仗未能上名，但都所負不遠，表現尚非太差，冀望今仗轉場出戰能有突破表現，走入前列席位。」



燈胆精英找到出路



最後，史卓豐表示葉廄「燈胆精英」上場不敵「陽光」跑第二的表現十分不俗，復課後曾由他策騎快跳，馬兒維持作戰狀態。「馬兒今季評分下調至新低後反彈，兼且在谷草一六五○米找到出路，最近兩場都走勢出色，周三再跑同一路程，對手實力與之前差無幾，臨場如跑回近期水準，應是爭勝分子。」史卓豐說。