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馬場浮世繪——馬會正研究打吡入場措施

2020-03-16 列印
剛周六沙田賽事，馬會稍為放寬入場限制，除練騎、參賽馬匹馬主、當值董事及職員，另准一些預先訂座的馬主入場，結果全日入場人數為六百三十一。馬會今日將開會檢討並徵詢政府意見，以研究周日的打吡賽馬日能否容許更多人入場。另一方面，打吡排位抽籤儀式將如期於周四早上十一時在沙田馬匹亮相圈舉行，因該處地方空曠兼出席人數不太多。

馬場浮世繪
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