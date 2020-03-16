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馬場浮世繪——柏寶貝湯美未必來港客串

2020-03-16 列印
澳洲騎師柏寶與貝湯美早前已獲邀來港，將分別會策騎「孖寶兄弟」和「玖寶」出戰打吡，馬會特別已為兩人，以及周日亦會在打吡客串的史賓沙另備獨立設施，藉以防疫。不過澳洲方面昨日宣布，由今日零時起，所有入境澳洲人士都要自我隔離十四日，包括澳洲居民，此舉或會令柏寶與貝湯美取消來港。

馬場浮世繪
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