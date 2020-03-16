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馬場浮世繪——杜拜停簽證影響世盃日

2020-03-16 列印
阿聯酋政府周六宣布，明白起停止簽發入境簽證，這會否影響到香港及其他地方人馬遠征杜拜本月廿九日的世界盃賽日，暫時未知。因包括「杏目」在內的日本馬於周三才會抵達當地，而兩匹香港馬更會遲至在周六出發。不過彼邦當局有可能會仿傚早前的沙地盃，予參賽馬的相關人士簽發特別簽證。

馬場浮世繪
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