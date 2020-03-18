﻿勝在有方——回師強項繼續衝亞

「衝亞」上季三歲時已在谷草一千經常跑得好，正是配上牌仔黃俊。上到三班後，跑對形勢即能跟路程專家「天祿」串Q而氣走其後能狂勝之「駿皇綵」，當時已有三班中上級水準。今季踏入四歲，季初表現較反覆，卻仍可跟其後加添兩捷之「正陽清風」跑近而氣走「極速駿馬」，水準並不差。耗力後又回落。但前仗跑同父馬上名率偏低之泥地賽，且本身噸位不算勁，於不利前置下能跟其後贏馬之「紅運大師」跑近，已有起色。今回到最佳路程，重配合拍之黃俊，馬房近期氣勢回盛，連「精明才子」也能破悶局，這匹四歲PPG精英力足第五次在同程入前兩名。



「萬眾之力」前仗初上三班能以佳速奪亞，剛戰增程跑千二，於不利之內疊路段也可跟「大紅包」跑近，確認三歲馬進度理想。稍休六星期才再出，上了寶貴一課後，稍蝕仍有勝望。



方駿暉