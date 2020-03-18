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﻿翠絲過兩關——飛霸龍勢必連捷

2020-03-18 列印
　　苗禮德今晚只出馬三匹，頭尾兩場均有不俗機會。筆者一向認為「靈鋒」在四班必夠鬥，不過開季評四十一分，合理的部署自然是減分等降班才出擊。然而被評磅員對此駒非常器重，輸夠五仗才肯減一分，如今求仁得仁落班作賽，自會把握機會拼勝。查此駒過去兩戰谷草二千二全入前四，路程必定合適，今排四檔亦有助發揮，勝望彌高。

　　第八場「飛霸龍」今次是季內第二度上陣，上仗能壓倒「非凡品味」贏馬，而後駒再出已取得兩捷，水準如何大家心中有數。此駒一向唞夠威力最強，今次全力挑戰「君達星」，應有力一鬥。賽前估計，今場很大機會開出快步速，「飛霸龍」留後追一段，加上負輕磅，將會更添助力，有力殺敗對手取得連捷。

珊翠絲
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