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﻿健談馬事——活力勇士最值博

2020-03-18 列印
　　第二場四班千二米。「活力勇士」已變為三四班升降機，季初贏同程後，升三班唔夠跑，減夠分落班後，回夠氣兼重新試準，今次執正操練，復爭季內贏馬路程，回配郭能抽五檔，同場快馬又夠多，條件與形勢都有利，值博！

　　第四場四班一六五○米。「飛雲騅」季內贏同程，除壓倒「雷公鑿」等對手外，還是快步速頂到尾頭馬，也許負輕磅有助力。加磅後無法再進，或因馬房慣常演出反覆，無論點解讀，都已過去；今賽前休息兩個多月兼曾試閘，畀定黃俊接手，泥閘表現有前有後，今晚落場只負一一六磅，條件轉變令競爭力又再回來。

子健
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