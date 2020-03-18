﻿重點出擊——美妙星用盡一時

第五場「美妙星」今季轉投容天鵬馬房後，終於打破缺口取得處女勝利，難能可貴之處，在於六歲馬早已過了盛年。經歷了兩度轉倉，與其說容天鵬行運醫生醫病尾，倒不如說上手馬房本末倒置！因為此駒明明有谷草根據，上季霍利時卻一直安排牠挑戰難度跑田草千四，虛耗不少光陰。



回說上仗，「美妙星」配潘頓騎至一絶才險勝，所造時間亦一般，但實際上做出了高難度動作。查當日的谷草C+3場地極之乾快，能後上取勝已極難得，再者直路階段不利走內疊，而翻看在其他場次走相若跑線的馬匹，「永益善」及「芙蓉莊」之後再出構成連贏位，還有「福多寶」和「首飾傳奇」都能贏馬及上名；甚至與「美妙星」同場的「運才」及「勝利紅星」，再出亦能走入三甲。推算「美妙星」的評分尚有上升空間，中年傷患馬難得養回健康，定必用盡一時。



安西教練