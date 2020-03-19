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﻿馬場浮世繪——田泰安口罩無得離身

2020-03-19 列印
　　田泰安早前停賽去了杜拜玩，但回港後由於未過新冠肺炎的潛伏期，因此馬會為安全計，昨晚為他特設個人更衣室，避免與他人有太多接觸。而安仔亦做足防疫措施，除了出賽之外，其餘時間都戴上口罩，抵讚！

馬場浮世繪
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