馬場浮世繪
馬場浮世繪——入場要填申報健康表
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絕大部份外遊中招 單日25確診破紀錄 女子蒲老蘭染疫
本港新冠肺炎疫情爆發近兩個月以來，病毒初期由內地傳入，演變至近半個月大部份確診者均自海外入境。本港昨天新增二十五宗確診，創單日新高，僅三宗無外遊紀錄，其中一名本地確診者為國際學校女文員，曾多次到洋人蒲...
2020-03-19
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泉州酒店倒塌事故 涉違規改造等問題
國務院福建省泉州市欣佳酒店倒塌事故調查組表示，據初步調查，該項目未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題。 事故調查組說，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大...
2020-03-14
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日餐廳改自修室發揚「互助」 向停課學生提供免費午餐
新冠肺炎全球大流行，日本地區同樣疫情嚴重，首相安倍晉三宣佈全國中小學三月二日起停課至四月初春假結束。不過，大部份家長都需要上班，未能在家照顧子女，有日本餐廳自發為停課學生提供照料，除了供應免費午餐外，...
2020-03-19
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屋苑頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居10座高層H室，面積549方呎，三房間隔，單位原叫價610萬，減至590萬沽出，呎價10747元，屬市價，據悉，...
2020-03-19
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油價急挫２４％ 第四度停板 救市無助 杜指跌穿兩萬
疫情在歐美惡化，全球政府聯手出招救市仍無助提振股市，美股期貨在亞洲時段觸發熔斷機制而停市，為本月內第四次。美股早段開市三大指數低開後跌半成，杜指裂口低開1000點第四度熔斷，曾失守萬九點關口，最多跌2...
2020-03-19
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杜倫確診 巨星失守
曾兩奪NBA總冠軍的籃網明星前鋒杜倫，跟三名隊友一同於周三確診新冠肺炎，是疫情至今受感染最具名氣的體壇巨星。連同這四宗個案，NBA目前為止已有三隊合共七人確診。 籃網周二宣佈隊中有四名球員確診新冠肺炎，其中一人有症狀，但並未透露各人的名字，他們在聲明中表示：「我們已告知所有與確診球員接觸的人，亦安排全隊職球員進行隔離和接受醫學監察，球隊會盡辦法控制疫情蔓延。」不過杜倫選擇於個人社交網絡承認是其中一人，透露至今未有出現任何症狀，他說：「每個人都要小心照顧好自己和接受隔離，我們有信心可以克服這個病。」 籃網共四人受感染 NBA賽會上周三宣佈暫停賽事一個月，但疫情正不斷...
2020-03-19
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新版開售 L200霸氣農夫車
近年柴油Pick-Up四驅農夫車買少見少，是熱潮減退？三菱全新第六代L200 Double Cab最近抵港開售，賣相變得前衞，並改用新規格2.2公升柴油Turbo引擎和四驅，以及添置新式主動安全裝置，...
2020-03-19
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十月「奔五」 皮膚緊緻如少女 萬綺雯畀仔撩 笑唔停
90年代尾，萬綺雯（蚊蚊）憑亞視經典劇《我和殭屍有個約會》中的「馬小玲」一角爆紅，當年其一雙42吋招牌長腿更迷倒不少宅男，想不到事隔廿多年，今年10月便50歲的蚊蚊如中了不老魔法一樣，美貌和身材完全冇...
2020-03-19
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社論——全方位救市撐就業
新冠肺炎疫情橫掃全球，嚴重打擊國際貿易、物流、旅遊，甚至連國際金融市場亦動盪。香港作為開放型經濟體，各行各業深受打擊，政府先後兩次就疫情推出支援計劃，包括設立三百億抗疫基金，主要援助飲食、零售和旅遊業，但不少行業未有受惠，正陷於水深火熱中，一旦支撐不住，爆發結業潮，失業率將飆升，演變成棘手的社會和民生問題，屆時便難以挽救。 自由黨黨魁兼紡織及製衣界議員鍾國斌稱，製造業受內地未完全復工影響，失去原料供應鏈，而批發、進出口、洗衣業等亦大受影響。其實，還有不少行業陷於苦戰。自由黨促政府在三百億元防疫基金上，再加碼二百億元，支援除飲食、零售和旅遊業之外的行業。而批發及零售界議員邵家...
2020-03-19
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馬場浮世繪——田泰安口罩無得離身
田泰安早前停賽去了杜拜玩，但回港後由於未過新冠肺炎的潛伏期，因此馬會為安全計，昨晚為他特設個人更衣室，避免與他人有太多接觸。而安仔亦做足防疫措施，除了出賽之外，其餘時間都戴上口罩，抵讚！ 馬場浮世繪
2020-03-19
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