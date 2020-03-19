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﻿馬場浮世繪——入場要填申報健康表

2020-03-19 列印
　　鑑於近日境外傳入的新冠肺炎個案不斷上升，馬會由昨晚谷中夜賽開始，要求所有入場人士（包括馬主和傳媒）填寫健康申報表，如馬主及其家庭成員在過去十四天曾外遊將不能入場。至於明早舉行的打吡排位抽籤儀式，所有出席人士亦須填寫申報表，另據悉有打吡參賽馬的馬主因最近從外地回港，因此周日將無法入場替愛駒打氣。

馬場浮世繪
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