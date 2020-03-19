﻿潘頓何澤堯齊起孖

昨晚潘頓憑葉廄「蒜頭爺爺」及丁廄「君達星」起孖，並且後來居上成為騎師王。其餘何澤堯為呂廄「精算齊同」及姚廄「君達星」贏馬，包辦第四口孖寶。而停賽復出的田泰安，則憑偉廄「友享友賞」報捷。



昨晚華倉成績特別出色，目前正爭奪冠軍寶座的姚本輝和呂健威，分別憑「開心好友」及「精算齊同」贏馬，而且剛好都是由何澤堯建功。後駒馬主龐維寧透露：「『精算齊同』未受傷之前，曾與『好利運來』串Q，如今跑四班賽當然有利，所以賽前我亦有信心，其實只要牠健康回穩，我認為升回三班負輕磅仍可再捷，而谷草一哩將是最佳出路。」



「開心好友」練者姚本輝說：「『開心好友』血統上是正宗短途馬，早前贏谷草一千米後表現有點徘徊，可能如今跑千二更合適，今仗牠出閘不快，幸好是排一檔，即使失了先機仍可以彌補。」



其餘蘇偉賢與田泰安合作勝出「友享友賞」，練者表示：「『友享友賞』以往年輕時前速夠快，如今則要眼罩輔助，牠近仗的際遇都一般，尤其經常排外檔，因而影響表現，但今場終於排得內檔，沿途可以慳位，實在是致勝關鍵。」



而徐雨石則與波健士攜手憑「好甜橙」贏馬，騎者取得客串第一W，賽後徐雨石指：「『好甜橙』今季成熟了很多，早段不會再耗力快搶，正如今仗便沒有與對手鬥燒，所以末段仍有餘力爭勝。」



此外，昨晚一檔馬總共贏了四場，非常旺門，其中史卓豐為初跑谷草的「熱血鬥士」爆出十倍W，他賽後說：「『熱血鬥士』上場演出令人失望，今次雖然初跑谷草中距離，但季初在田草千六米拼得接近，因此應該可以勝任，但最關鍵還是排得一檔，馬兒全程走勢良好下，入直路便仍有餘力越過對手。」



另一方面，今年的打吡本周日在沙田馬場舉行，而《二○二○香港打吡大賽》特輯今晚將於無線電視J2、有線電視及NOW TV播放，給馬迷作參考。時間為：無線電視J2（3月19日深夜12時35分至1時20分），NOW 668台（3月19日晚上11時至11時45分），有線電視18台/ HD 603（3月19日晚上11時至11時45分）。



記者：文傑、亨利