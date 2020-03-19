﻿順理成章——呂健威贏打吡呼聲高

新冠肺炎影響全世界，最近英國馬圈也傳來要採取閉門作賽的消息，至於杜拜世界盃賽日即使可如期舉行，但相信熱鬧也會遠遠不及以前。本地賽事方面，打吡大賽在下周日舉行，據早前報道，本來最少有三位外來騎師客串，但由於疫情影響，如今連曾經願意來港的柏寶，亦因為回澳洲後要隔離十四天而放棄來港。



談到打吡，「金鎗六十」自然是眾人焦點所在，此駒已贏四歲系列首兩關，如在下周日奪標而回，將繼「佳龍駒」後成為第二匹四歲系列三冠王。至於練馬師呂健威和騎師何澤堯更是首度贏得打吡殊榮，如能如願，在香港賽馬史上亦寫下新的一頁。



然而，呂健威的希望不止寄託在「金鎗六十」身上，他還有「幸福笑容」作為另一馬車。所以按牌面來看，呂健威今年贏打吡的呼聲實在甚高，如果屆時順利奪標，也是他從練以來取得的最高榮耀。



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