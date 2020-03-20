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﻿馬場浮世繪——馬會促杜美爾盡快來港

2020-03-20 列印
  政府於周四零時起強制外地人到港須先行隔離十四天，措施暫定為期三個月，僅中國、台灣及澳門除外。故此，早前已獲馬會發牌，本擬定由下周日起在港上陣至煞科的南非騎師杜美爾，其披甲日期定要押後。據知馬會已聯絡過杜美爾，希望他能盡快來港完成隔離期，以便可盡快披甲。

馬場浮世繪
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