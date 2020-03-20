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﻿馬場浮世繪——烽煙四喜配戴圖理爭標

2020-03-20 列印
  杜拜賽馬會周三公布了下周六杜拜世界賽賽馬日的各場出賽馬名單，香港代表「烽煙四喜」所列陣的高多芬一哩賽，被編為當晚第二場，暫定有十一駒參戰。「烽煙四喜」本來擬配莫雅，可是他一早已卜定騎由屈達信訓練的「金熊」，幸而莫雅仍主動協助苗禮德，終找來戴圖理為「烽火四喜」操刀。至於文廄「仁者荃心」所競逐的杜拜金莎軒錦標，則屬當晚第六場，暫有十一駒在出賽名單，包括上屆亞軍「馬泰領空」和季軍「帝之錦囊」。

馬場浮世繪
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