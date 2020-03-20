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﻿馬場浮世繪——打吡日有限恢復電話投注

2020-03-20 列印
  受疫情影響，周日的打吡賽日仍將以半閉門形式舉行，沙田馬場只開放予參賽馬的馬主，以及已預先訂座的其他馬主入場，同時快活谷仍無雙邊投注。當日沙田馬場開放的設施，分別為一樓、三樓、六樓第一段、第二段及第三段的馬主廂房；二樓馬會廂房、七樓的董事廂房及七樓的遴選會員廂房。此外，凱旋廳、旺灣樓及第二座看台停車場亦開放。然而如馬主或遴選會員在賽事前的十四日內曾離境，都一概不准入場。投注設施方面，全港場外投注處周日仍關門，惟電話投注熱線會恢復提供有限度服務，電子投注服務就如常運作。

馬場浮世繪
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