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﻿馬場浮世繪——烽煙四喜雷神親試泥閘

2020-03-21 列印
  雖然騎師莫雷拉未能在下周前赴杜拜出賽，但他昨晨仍策騎「烽煙四喜」試泥閘，為該駒作離港前的最後準備，結果該駒全程在未有催策下，輕鬆後上跑第三。課後練馬師苗禮德表示，莫雷拉對「烽煙四喜」走勢十分滿意，並預期牠可在大賽交出好成績，只是未能夥拍馬兒出賽，感到美中不足。

  「烽煙四喜」將在今日與另一匹香港馬「仁者荃心」一同運往杜拜，為角逐大賽備戰。

馬場浮世繪
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