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﻿馬場浮世繪——外地來港人士須提早隔離

2020-03-21 列印
  馬會日前公布了下月二十六日富衛保險冠軍賽馬日三場國際一級賽報名馬匹名單，可是現時所有外地到場人士都需要先行隔離十四天，加上海外大部分地駒都採取不同入境限制，外隊馬匹來港出賽難度甚高。據悉馬會將要求出賽馬匹的馬伕或其他工作人員，需要在馬匹抵港前十四日先到港接受隔離，另外除非出賽馬匹騎師同樣提早來港，否則出賽時可能要起用現役香港騎師。

馬場浮世繪
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