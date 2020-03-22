﻿勝在有方——好友無敵再添佳績

「好友無敵」在港和外地上名率都不算高，但前季於四班評59分輕勝後，回到三班也可在泥地爆大冷，跑出水準非一般四班馬可比。今季初連場在谷草和泥地走勢平常，以為六歲自購馬已退化，怎料最近回到田草千二，段段快跟下頭兩段交出46秒15，仍能狂勝實力指標「東龍陣」，後駒最近於四班也能入位，本身總時間比後兩場之四班頭馬「怡昌飛駒」快0.45秒，比今次同場之「雷電勇士」快0.82秒，屬非一般五班頭馬。既然「怡昌飛駒」和同齡之「至尊大師」回到四班也可贏此程，這匹文廄馬於弱組足可像外地般贏馬後加添佳績。



「騰龍超影」表面看田草十六戰未入Q，但一再在高班輸近。今季初於三班強組劣勢下追近賺盡形勢之「大俠士」和「閃耀榮光」，證明此程也合。如今重戴曾三次上名之眼罩，於四班弱組有力交代，冷也可博W。「雷電勇士」剛戰之殿軍只算不過不失，且排檔外移，試閘略進也只作熱門配腳。



方駿暉