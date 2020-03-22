﻿翠絲過兩關——輝煌星馬膽首選

第九場三班一四○○米。筆者認為此場範圍應在「各取所需」、「健康在望」和「正本開心」之間，可博鴛鴦Q，若要選一匹作膽或投注WP的話，較傾向最輕磅的「正本開心」。本來靠潘頓之助才取勝的馬，換人後一向都會抱有戒心，尤其「正本開心」上仗初上三班，所以賽前更不看好，結果馬兒雖未能上名，但走勢卻教人眼前一亮。 今季462場次三班千四米，形勢頗為特別，因為在彎位一段快且當日跑道本來就不利走三疊之下，竟有多達六匹馬在轉彎走三至五疊，所以結果由一對貼欄慳位的「傳奇」和「智力寶」埋Q。而在走三疊或過外的馬中，跑第三的「歡樂小子」名次最好，但論走勢必推「正本開心」。原因當日場地偏向利前置，沿途留...

2020-03-22