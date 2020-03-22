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﻿翠絲過兩關——輝煌星馬膽首選

2020-03-22 列印
　　潘頓是一位走位非常機靈的騎師，陣上絕不會執輸，若想贏馬時，走位刁鑽，當然亦偶有閃失，但這類馬落敗之後，若翌仗見他再度執韁，多數都會見真章。

　　第二場「天天精彩」上仗在直路階段的走位十分眼冤，有份投注的馬迷自必感受甚深。一個如此資深的冠軍騎師，走位可以老襯至此，實在離譜。難得告東尼並無換人，今次續將帥印交予潘頓，一定要再追。

　　第十場「輝煌星」用足一季養回健康，上仗終於重現競爭力，力拼下僅以鼻位見負，表現非常出色。今次再吼千四米而來，配合呂廄連場惡馬列陣，戰意必堅，馬膽不作他選。

珊翠絲
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