  • 2020年3月22日 星期日
  • 25º
  • 77%
熱門： 新冠肺炎手帶藍絲浴照冰川

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——美麗多多換人抵博

2020-03-22 列印
　　第四場四班千四米。「美麗多多」上仗由利敬國操刀，沿途走外疊，發力點錯晒，輸得甚為肉酸，從另一方面睇，三歲馬首度上千四，根本也難以克服。今次終於由莫雷拉接手，利敬國轉騎「叻叻精彩」，後駒唔見得有幾好，唔似揀騎，反而「美麗多多」經過兩場實戰後更感硬淨，也許時機成熟，莫雷拉才接手，今次同場有足夠前領馬，縱使排九檔，也期望會有唔同騎法，唔太熱，對手唔強，仍覺抵博。

　　第七場三班千二米。高伯新最近的出賽馬，超過一半的操練都有瑕疵，今日亦只有「福善」及「福逸」操足，此場「福逸」更屬破格馬，所有條件都符合要求。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd