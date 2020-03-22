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﻿重點出擊——喜勝勁駒揚威打吡日

2020-03-22 列印
　　第六場「喜勝勁駒」前仗贏谷草二千二，證明性能適合跑長途，據聞幕後有意在第三階段為牠報爭打吡，可惜剛戰未能贏馬而錯失入場劵，筆者為此感到可惜。皆因環顧今屆各匹打吡參戰馬，普遍都沒有二千米長力根據，反觀「喜勝勁駒」除了氣量十足，近仗更證明具有上升空間。

　　回顧上仗，「喜勝勁駒」出閘十分笨拙，而且賽事早段步速偏慢，形勢已極不利，牠在直路階段又持續被遮擋，後半段更移入內疊不利路段衝刺，種種不利因素之下，最終仍追回只負兩乘許，若非搏失這場頭馬，估計牠入選打吡的機會必大大提升。

　　然而塞翁失馬焉知非福，今次「喜勝勁駒」遇上八十五至六十分區域的三班賽，有幸降班作戰，爭勝機會遠較出戰打吡為高，既然本身佳態已備，同樣有望在大賽日揚威。

安西教練
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