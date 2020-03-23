伊時論事——希威森愈戰愈強

轉戰日本的兩屆南非冠軍希威森總算「守得雲開見月明」，在最近兩星期的賽事合共取得五場頭馬。這位現年二十二歲的小伙子在三月七日在中山競馬場初試啼聲，即在第四場賽事憑藉今野貞一訓練的MASAHAYA NICE打開勝利之門。翌日更策騎勢司和浩的LE CONTE BLEU及栗田徹的明星賽駒SCHEDAR摘下一口孖寶，兩駒均由「杏目」的馬主SILK HORSE CLUB擁有。其後又憑池上昌和MASAKAZU IKEGAMI的CHAROITE及中舘英二的CONDUCCION連下兩城。



希威森說：「可以短時間內取得佳績，當然感到滿意。首先要感謝香港賽馬會給我來港策騎的機會，讓我眼界大開。當然我也要感謝日本中央競馬會的協助，日本賽馬水準甚高，加上能夠再次策騎一些具有爭勝能力的馬匹作賽並取得勝利，亦是我一直以來追求的事。」



「我也要感謝經理人中村剛士及翻譯安藤裕的幫助，讓我可以盡快適應日本的競賽環境。」



「我會繼續努力學習，希望每場賽事均有進步。相信在未來的日子，自己將會變得更強。若有機會再次重臨香江，相信你們會看到不一樣的希威森！」他補充說。



Ian