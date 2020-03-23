伊時論事——希威森愈戰愈強

希威森說：「可以短時間內取得佳績，當然感到滿意。首先要感謝香港賽馬會給我來港策騎的機會，讓我眼界大開。當然我也要感謝日本中央競馬會的協助，日本賽馬水準甚高，加上能夠再次策騎一些具有爭勝能力的馬匹作賽並取得勝利，亦是我一直以來追求的事。」
「我也要感謝經理人中村剛士及翻譯安藤裕的幫助，讓我可以盡快適應日本的競賽環境。」
「我會繼續努力學習，希望每場賽事均有進步。相信在未來的日子，自己將會變得更強。若有機會再次重臨香江，相信你們會看到不一樣的希威森！」他補充說。
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本港昨日新增四十四宗新冠肺炎確診個案，創第二單日新高，當中二十九人曾外遊或留學，另十五人並無外遊記錄，令人擔心病毒源頭不明，其中國際學校凱莉山（Mount Kelly）四名教職員染疫，校方透露各人曾參...
2020-03-23
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
新冠肺炎蔓延全球，多個國家引發反華情緒，甚至出現歧視亞裔情況。其中在美國一間超市，有泰國裔一家四口遭到襲擊毀容，傷勢嚴重。目前兇手祖斯．哥麥爾（Jose Gomez） 被控犯有三項謀殺罪未遂和一項嚴重...
2020-03-23
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城2座中層F室，面積451方呎，三房間隔，以750萬易手，呎價16630元。據了解，原業主於97年以338萬購入，是次沽...
2020-03-20
肺炎疫情風暴席捲全球，環球央行聯手減息救市，但無阻市場恐慌情緒急漲，美股上周五大跌913點，證券界人士預期，港股今日將會低開，短期回吐壓力較大，但低位有機會出現技術性反彈，由於目前疫情對市場衝擊未被完...
2020-03-23
體壇疫情持續擴大！祖雲達斯昨日再有保羅戴巴拿證實確診，成為新冠肺炎重災區，陣中球員逃亡潮隨時進一步加劇。包括希古恩、基迪拉和比真歷等球星都未有完成隔離就離開意大利。 早前曾誤傳保羅戴巴拿感染新冠肺炎，但此子周六在社交平台證實自己及女友都中招︰「測試報告指我呈陽性反應，幸運地我倆目前的狀況良好。」 除保羅戴巴拿外，老婦人還有中場馬度迪和魯加尼染病，所有球員理應需要接受十四日隔離觀測。可是，不少球員都無視隔離令，希古恩由於母親患病，要求會方批准返回家鄉或情有可原，基迪拉和比真歷分別前往德國及盧森堡，杜格拉斯哥斯達返回巴西卻惹網民批評︰「球星也不應有特權，目前還到處走太自...
2020-03-23
近日手機市場焦點集中於5G旗艦，其實中階機款亦有抵玩新作上架，好像機價才二千多元的HUAWEI nova 7i，既有48MP為主的AI四鏡頭，提供豐富影拍玩意，Kirin 810八核心所帶來的整體效能...
2020-03-23
閉關避炎多時，近日不少市民都開始靜極思動，相約到郊區呼吸新鮮空氣，而月初於疫市下掃走千萬單位的吳家樂出名鍾意玩車，追求速度的他得閒仲會約圈中一班「電單車同好會」成員去兜風。近期未使開工的他就撇甩老婆和...
2020-03-23
雖然全球化的理念在過去三四十年高速發展，可是近年一連串的金融和地緣政治危機，早已動搖各國政府的信任，而新冠肺炎病毒更直接刺激「去全球化」的實質行動。香港處於東西方政治經濟和文化的衝突夾縫，在未知疫情何時過去下，現在若不採取積極自救行動，還以為好快回復正常的人，可能要付出沉重代價。 當各國為了自保紛紛封關鎖國，並嚴厲禁止對外輸出防疫物品，中美和歐洲爭相研發疫苗自保，並以此作為競爭策略時，互信的關係便日趨薄弱。大家要留意中國在外交和輿論上的風向變化，除了否認是病毒源頭外，還將擴散責任指向美國和意大利等國家。這些舉措都想轉變內地民情的壓力，更有不懼怕被西方排斥孤立的準備，回復五六...
2020-03-23
轉戰日本的兩屆南非冠軍希威森總算「守得雲開見月明」，在最近兩星期的賽事合共取得五場頭馬。這位現年二十二歲的小伙子在三月七日在中山競馬場初試啼聲，即在第四場賽事憑藉今野貞一訓練的MASAHAYA NICE打開勝利之門。翌日更策騎勢司和浩的LE CONTE BLEU及栗田徹的明星賽駒SCHEDAR摘下一口孖寶，兩駒均由「杏目」的馬主SILK HORSE CLUB擁有。其後又憑池上昌和MASAKAZU IKEGAMI的CHAROITE及中舘英二的CONDUCCION連下兩城。 希威森說：「可以短時間內取得佳績，當然感到滿意。首先要感謝香港賽馬會給我來港策騎的機會，讓我眼界...
2020-03-23