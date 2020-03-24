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﻿馬場浮世繪——杜美爾棄來港替補人選待覓

2020-03-24 列印
　　本決定重臨香江並於周日起騎至煞科的南非騎師杜美爾，因怕其太太及數月大的的兒子一起到港後，要隔離十四天會甚不方便，已跟馬會取得共識決定取消來港，馬會因而要另找公司騎師人選。消息指文力威會取而代之，這位四屆德國冠軍騎師祖籍捷克，多年前曾在澳門披甲，今年初起在日本客串暫贏八場頭馬。消息又指他原定於周日完成日本客串期後，便會立即動身來港，連隨隔離十四日，最快可於下月中開始在港披甲。然而昨午港府宣布非香港居民由明日起禁止入境，令事情又有變數。另一方面，新見習騎師勞景暘本於周日起在港上陣，但馬會已安排他於較後時間才回港。

　　另一方面，因杜拜世界盃賽馬日取消，令兩匹港馬「烽煙四喜」和「仁者荃心」白行之餘，隨行的苗廄與文廄員工亦因該國機場由明日起關閉，返港將有阻滯。其中兩人會於今明兩天分別返抵，馬伕及馬匹則乘貨機於周四抵埗。

馬場浮世繪
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